Арабские страны создают таможенный союз
На саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте было принято решение о создании Таможенного союза и Арабской зоны свободной торговли, сообщает Росбалт.
Заместитель генсека ЛАГ Хусам Заки заявил, что целью объединения будет обеспечение продовольственной безопасности 20 арабских стран и их гармоничное развитие.
Еще одним важным решением для экономики региона стало намерение Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии создать совместную криптовалюту.
Обсуждалась на саммите и тема сирийских беженцев, свое мнение высказал глава МИД Ливана Джебран Басиль. Он назвал нынешний миграционный кризис худшим с момента завершения Второй мировой войны, последствия чего сильнее всего ощущают арабские страны.