Помпео обратился к лидерам Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Ирана освободить удерживаемых в этой стране американских граждан и остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников", передает ТАСС.

"Аятолла Хаменеи, Хасан Роухани и Мохаммад Джавад Зариф должны прекратить террористическую кампанию по удержанию заложников и отметить эту годовщину освобождением Боба Левинсона и других заложников", - написал Помпео в воскресенье в Twitter.

"40 лет назад экстремисты в Иране освободили 52 американских дипломата, которых они держали в заложниках 444 дня. Иран все еще удерживает невиновных американцев", - заявил госсекретарь.

В 2016 году Тегеран подтвердил согласие помочь установить судьбу и местонахождение бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона, который считается пропавшим без вести. Правительство США назначило награду в $5 млн за информацию о его местонахождении. Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.