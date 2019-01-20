Япония назвала условия для подписания мирного договора с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ может заключить мирный договор с Россией в случае предоставления гарантии на получение Шикотана и группы мелких необитаемых островов Хабомаи, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным японского агентства, в администрации Абэ убеждены, что передача Японии Итурупа и Кунашира маловероятна и заведет переговоры с Москвой в тупик.

На прошлой неделе в российском МИД призвали японских коллег полностью признать итоги Второй мировой войны, "включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами". Это позволит двум странам перейти к решению проблемы мирного договора, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Абэ заявил, что Япония претендует на Южные Курилы и планирует предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанные с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет "северными территориями".

После заявления премьер-министра российский МИД вызвал японского посла Тоехиса Кодзуки: дипломату напомнили, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей двух стран.