К Земле летит огромный астероид Апофис, в 2068 году он может столкнуться с Землей. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном кафедрой небесной механики Петербургского государственного университета, передает Росбалт.

По данным ученых, 13 апреля 2029 года астероид приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров — это в десять раз меньше, чем от голубой планеты до ее спутника — Луны. Это сближение вызовет неконтролируемые последствия — Апофис будет регулярно возвращаться к Земле: в 2044, 2051, 2060 годах. И, наконец, в 2068 году он врежется в Землю.

Столкновение огромного астероида с планетой приведет к разрушительным последствиям, сравнимым с эпохой вымирания динозавров. Сценариев два. Апофис падает на сушу, вызывая сильнейший взрыв и землетрясение. Облако дыма поднимется в воздух, на долгие века скрыв Солнце. Энергия столкновения с Землей составит 1 тыс. 717 мегатонн, а диаметр окончательного кратера — 5,97 км.

Огромный астероид может рухнуть и в воду, спровоцировав гигантские цунами по всей планете и подъем уровня мирового океана. В обоих случаях погибнет огромное число жителей Земли.

В настоящий момент у человечества нет какой-либо возможности избежать столкновения с астероидом. Возможно, такие технологии появятся в будущем.

О возможности столкновения Апофиса с Землей предупреждали и ученые НАСА.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году и назван в честь древнеегипетского бога зла и разрушения. Его размер составляет 325 метров.