Прошло всего несколько дней после начала работы первой сессии парламента Армении седьмого созыва, но уже и в самой стране начинают понимать, что с новым составом Национального собрания что-то не так. Были драки, были странные (для Армении – ред.) заявления об авторитарном режиме в Иране – стране, которую Ереван пытается и пока безуспешно все-таки склонить к вложению инвестиций в Армению.

Армянские источники также указывают, что «народный кандидат» Никол Пашинян стремительно теряет народную любовь. По мнению армянских СМИ, в то время, как Никол Пашинян и прошедшие в Национальное собрание его сторонники активно осваивают депутатские полномочия и распределяют меж собой должности в парламентских комиссиях, в народе продолжает нарастать глухое недовольство новой властью, а вернее, ее бездействием. И это вполне объяснимо – в апреле исполнится год «бархатной революции», а каких-либо существенных изменений в жизни большинства населения Армении так и не произошло, хотя весь прошлый год Никол Пашинян щедро, направо и налево раздавал многочисленные обещания на сей счет.

А председатель партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян , не попавшая в парламент, хоть и является весьма одиозной фигурой в армянской политике, в интервью ереванским СМИ заметила, что партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, лишь сменила Республиканскую партию Армении (РПА). По ее словам, олигархи, которые были у власти во время РПА, на этих выборах просто делегировали своих представителей в парламент. «Заявления о борьбе с коррупцией входят в прямое противоречие с тем фактом, что, например, создается благотворительный фонд под названием «Мой шаг» (движение Никола Пашиняна - ред). Это классическая коррупционная схема», - пояснила она.

Удивляться действительно есть чему. Вот, к примеру, новоиспеченная вице-спикер парламента Армении Лена Назарян заявила журналистам, что больше не даст интервью тем, кто снимает ее на телефон, а не на профессиональную камеру.

Сам Никол Пашинян оправдывается, мол, население страны не совсем правильно его понимает. Оказывается, в вечерние часы он бывает уставшим, впрочем, как и граждане, и часто сказанное им неправильно воспринимается из-за «не всегда четкой речи». Однако армянские блогеры вовсю обвиняют Пашиняна в пьянстве, из-за чего он и не может внятно высказывать свои мысли.

Но одну из экономических проблем Пашинян и его политические сторонники, возглавившие страну, так и не смогли решить. Взять, к примеру, безработицу. Никол Пашинян «лишь увеличивает безработицу в Армении, проводя непонятные реорганизации госведомств и учреждений, в результате которых тысячи людей оказываются без работы. Понятно, конечно, что штат госслужащих в Армении был чрезмерно раздут, но не следует рубить с плеча и в одночасье лишать людей средств к существованию».

«Тем более что государственный бюджет на 2019 год не предполагает создания рабочих мест практически нигде. Так на что же в таком случае жить людям? Что им делать? Вариант тут один – эмиграция. Но разве это не входит в противоречие с предвыборными обещаниями Пашиняна остановить утечку населения из страны?», - задаются вопросом армянские СМИ.

Несмотря на чрезмерный оптимизм Пашиняна, в страну так и не потекли иностранные инвестиции. Даже состоятельные представители армянской диаспоры не горят желанием вкладывать деньги в Армению, поскольку не воспринимают премьер-министра Армении всерьез.

Внешнеполитическое направление также не может похвастать успехами. «Все мы надеялись на то, что после свержения Саргсяна Армения избавится от диктата России и на всех парусах помчится в ЕС и НАТО. Но, увы, этого не произошло. Более того, новоизбранный председатель Национального собрания Арарат Мирзоян даже заявил, что соглашение Армения - ЕС вряд ли будет ратифицировано в 2019 году», - пишет, к примеру, Тевос Аршакян.

Он продолжает: «…Проблемы в стране не решаются, а, наоборот, нарастают как снежный ком. И чем дальше правительство будет заниматься болтовней, тем сильнее будет расти недовольство населения и тем сложнее Пашиняну будет отмахиваться от критики в свой адрес и валить все на СМИ».

Никол Пашинян в своих прямых эфирах уже оправдывался за съеденный хаш, походы своих близких по магазинам и возвращение сына на побывку из армии, указывает российский аналитик Антон Евстратов. «…Как только в такого рода дискурс влезает серьезный человек, и, не дай бог, политик (а то и - глава государства) да еще и на полном серьезе начинает оправдываться - дискурс выходит из маргинального поля, перестает быть трэшем, и становится частью политики. И это уже - невесело. Это уже - ошибка, которая приводит к тому, к чему сами по себе усилия комментаторов хаша и побывок из армии привести не могут - к дискредитации власти путем ее попадания на тот самый уровень трэша, дичи и угара».

Про «трэш и угар» Антон Евстратов сказал не зря, ведь что из себя представляет новая армянская элита? Вчерашние сотрудники НПО-НКО (неправительственных-некоммерческих организаций), работавшие на западные деньги и устраивавшие акции в парламенте. Вот, к примеру нынешний спикер парламента Арарат Мирзоян. Он совместно с единомышленницей Леной Назарян поджигал файеры в армянском парламенте. Оба они при этом этом активно работали на западные НПО.

А вот и Ален Симонян – один из разработчиков идеи «абрикосовой революции» и марша Никола Пашиняна по городам Армении. Ален Симонян стал вице-спикером. Ранее он отличился высказываниями о том, что президент РФ Владимир Путин «убивает Россию». Желал успехов Алексею Навальному – внесистемному российскому оппозиционеру, злорадствовал в связи с тем, что агентство S&P понизило несколько лет назад рейтинг России до «мусорного». А 25 декабря 2017 года, то есть ровно два года назад, А.Симонян открыто призывал поддержать Навального.