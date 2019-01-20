В США во время родео погиб один из лучших в мире наездников на быках 25-летний Мейсон Лоу, сообщает CBS Denver.

Несчастный случай произошел на родео в американском городе Денвер, штат Колорадо. По словам очевидцев, быку удалось сбросить наездника. Когда Лоу поднимался с земли, животное ударило его задними копытами по грудной клетке. Наездник встал, сделал несколько шагов к выходу и снова упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.