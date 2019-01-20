На родео в США бык убил одного из лучших наездников в мире видео
В США во время родео погиб один из лучших в мире наездников на быках 25-летний Мейсон Лоу, сообщает CBS Denver.
Несчастный случай произошел на родео в американском городе Денвер, штат Колорадо. По словам очевидцев, быку удалось сбросить наездника. Когда Лоу поднимался с земли, животное ударило его задними копытами по грудной клетке. Наездник встал, сделал несколько шагов к выходу и снова упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.
Лоу семь лет занимался родео на быке и занимал 20-е место в рейтинге профессиональных наездников. Во время последнего сезона он одержал победу в 70 процентах выступлений.
Родео на быке считается самым опасным видом родео. Чтобы победить, нужно восемь секунд продержаться на спине животного при помощи одной веревки, один конец которой наброшен на его тело, а другой намотан на руку наездника.