Эксперты подсчитали число миллиардеров в мире

Число миллиардеров на Земле за последние десять лет почти удвоилось, достигнув в 2018 году 2208 человек, а их состояние ежедневно возрастало на $2,5 млрд. Об этом говорится в докладе, который в преддверии Давосского форума подготовило международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam, пишет Дойче велле.

За 2018 год миллиардеры по всему миру существенно увеличили свое состояние за счет более бедных слоев населения.

Согласно докладу, активы миллиардеров в прошедшем году в общей сложности выросли на 12 процентов, в среднем - на 2,2 миллиарда евро в день. Этому способствовали в том числе налоговые льготы для концернов и частных лиц.

Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11 процентов. Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Несмотря на то, что таких людей с 1990 по 2010 годы стало вдвое меньше, в 2015 году в крайней нищете по всему миру жили около 736 миллионов человек. Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки.