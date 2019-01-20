Военные Турции ликвидировали на севере Ирака курдских боевиков

Военно-воздушные силы Турции нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) на севере Ирака. Об этом говорится в Twitter Генштаба ВС Турции, пишет ТАСС.

"В ходе операции ВВС 20 января 2019 года нанесены удары по регионам Зап, Синат-Хафтанин, Хакурк на севере Ирака. Нейтрализованы не менее шести вооруженных членов сепаратистской террористической группировки (ПКК)", - отмечается в заявлении.

Также указывается, что авиация "уничтожила принадлежащие группировке огневые точки, укрытия и схроны".