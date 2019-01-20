Новая технология Vestel в новом магазине

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С каждым годом искусственный интеллект превращается в часть нашего дома, нашей кухни, нашей жизни и привносит новизну в нашу жизнь. В быстро развивающемся технологическом мире производители пытаются придумать более разумные решения для своих потребителей. Один из таких производителей, турецкий бренд VESTEL, сейчас выходит на мировой рынок с высококонкурентной инновативной продукцией.

Эта современная технология, распространившаяся за пределами Турции по всему миру, продолжает расти и на рынке электроники Азербайджана. Современные, высококачественные бытовые приборы, выпускаемые под брендом VESTEL, можно приобрести в десятках точек по всему Азербайджану. Недавно VESTEL представил гражданам Азербайджана новые продукции в магазине "Optimal Live" в Баку. Новые телевизоры VESTEL Smart с различными размерами экранов, отвечающие стандартам современного дизайна, по техническим характеристикам являются одними из лучших. На этих телевизорах, которые автоматически регулируют яркость экрана, изображение не теряет своего качества даже при попадании солнечных лучей прямо на экран.

Телевизор, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, духовка и кондиционеры, выпускаемые под маркой VESTEL, успешно интегрированы во все экосистемы. Одной из возможностей, предоставляемых современными технологиями, является то, что вы можете управлять этими виртуально подключенными друг к другу бытовыми приборами через смартфон, даже когда вы находитесь вдали от дома. Например, вы можете постирать одежду, включить кондиционер, приготовить еду, даже если дома никого нет. Инновационные стиральные машины VESTEL работают на основе технологии "PyroJet", экономя до 70 раз больше энергии и воды во время стирки. Стиральная машина этой модели стирает 8 кг белья всего за 90 минут, кроме того, бесшумно. Сушильные машины для белья нового производства VESTEL принимают одежду объемом в 7, 8, 9 кг и быстро их сушат. Новейшие холодильники VESTEL, благодаря технологии “VacuumBag”, создают внутри холодильника вакуумную среду, что позволяет хранить продукты на полках холодильника в течение более длительного (в 7 раз больше) периода времени.