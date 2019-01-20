В Баку сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города задержан уроженец Грузии, проживающий в настоящее время в Баку 34-летний Ильгар Алиханов, подозреваемый в совершении кражи из терминалов оплаты, сообщает Report со ссылкой на Главное управление.

Согласно информации, работавший инкассатором в фирме Milliön И.Алиханов украл из терминалов оплаты этой фирмы в Баку и районах 122 тысячи 742 маната и 1200 долларов.

В ходе обыска в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято 42 тыс. 145 манатов и 9 тыс. 400 долларов. Кроме того, обнаружены инструменты и одежда, использованные им во время преступлений.