Автоцистерна с тоннами сжиженного газа перевернулась в Баку
На «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Баку перевернулась принадлежащая Исламской Республике Иран автоцистерна Mercedes с 22 тоннами сжиженного газа, сообщает сайт МЧС.
Согласно информации, Центр управления кризисными ситуациями МЧС проинформировал соответствующие госструктуры, на место происшествия были привлечены силы противопожарной охраны МЧС, специалисты Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС и SOCAR.
На месте аварии были предприняты необходимые меры безопасности.
Цистерна была поднята подъемным краном SOCAR и в сопровождении Государственной дорожной полиции МВД доставлена на территорию Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.