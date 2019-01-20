Неизвестный азербайджанец хочет продать легендарную «Чайку» за $600 тысяч
Неизвестный продавец из Азербайджана намерен продать раритетную модель ГАЗ-13, известную как «Чайка», за 600 000 долларов, пишут российские СМИ.
Автолюбитель утверждает, что ГАЗ-13 черного цвета появился в его семье в 1973 году и с тех пор стал частью имущества.
Под капотом модели, стоимостью в 600 000 долларов, расположилась силовая установка объемом 5,5 литра, которая расходует 25-30 литров топлива. Возраст машины в 45 лет почти не оставил своего следа: представительская «Чайка» выглядит как новая.
Стоит отметить, что ГАЗ-13 собирали в течение 22 лет с 1959 года, однако за это время удалось выпустить только 3 200 экземпляров «Чайки». Кроме того, благодаря хорошему состоянию авто используют для съемок в фильмах и свадебных кортежах.