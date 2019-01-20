Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, в области сельского хозяйства по итогам прошлого года достигнут хороший показатель - 4,6-процентный рост. И несмотря на это, в отрасли продолжаются очень серьезные реформы. Новое руководство Минсельхоза выдвинуло много важных инициатив, одобренных главой государства, и сейчас начинается их реализация. Безусловно, в результате новых реформ сельхозпроизводство значительно возрастет, в том числе увеличится экспорт, внутренний спрос будет обеспечиваться больше за счет местной продукции. Другими словами, повысится коэффициент самообеспечения, расширятся экспортные возможности, страна получит выход на новые рынки.

Только в прошлом году, приняв мелиоративные меры, правительство обеспечило подачу воды на 100 тыс. гектаров земли. Правда, из них на 60 тыс. гектаров вода подавалась и ранее, но очень слабо. То есть, в прошлом году подача воды на эти земли улучшилась. А 40 тыс. гектаров никогда не орошались, это будут новые орошаемые земли, включенные в посевной оборот. И никто не может отрицать, что подача воды на 100 тыс. гектаров в 2017 году и на 100 тыс. гектаров в прошлом году – очень большая поддержка сельскому хозяйству. Согласно уже поступившим в этом году предложениям, предусмотрена подача воды еще, по меньшей мере, на 80 тыс. гектаров. Кроме того, будут пробурены 300 субартезианских скважин, которые обеспечат потребности в питьевой воде в селах, а также послужат сельскому хозяйству.

Другой немаловажный фактор заключается в том, что в Азербайджане крестьяне освобождены от всех налогов, за исключением земельного. Трудно сказать, есть ли в мире еще страна, оказывающая такую поддержку своим фермерам? Плюс к тому за счет государства фермеры получают 70% удобрения и 50% топлива. А техника приобретается государством и выдается им на льготных условиях. Сюда же следует включить субсидии, инфраструктурные проекты, осуществляемые также государством. Ежегодное включение в оборот многих тысяч гектаров земли, обеспечение их оросительной водой, прокладка дорог – все это осуществляется за счет льготных кредитов, выдаваемых государством. И вообще, большинство кредитов, направленных на развитие предпринимательства в Азербайджане, идет на сельское хозяйство.

Глава государства раскрыл и детали, которые способствовали росту аграрного сектора страны. Так, государством проделана огромная работа по стимулированию сельского хозяйства. Достаточно остановиться лишь на приобретении техники. Только в прошлом году было приобретено 5800 единиц техники. В предыдущие годы приобреталось 8 тысяч единиц, и даже 9 тысяч техники. Технический парк аграрного сектора страны претерпел обновления в значительной степени. Причем приобретается техника самых передовых компаний как в зерноводстве, хлопководстве, так и в других отраслях. И правительство однозначно настроено на продолжение работы в этой области.

В целом, список мер безвозмездной и льготной помощи аграрному сектору намного шире приведенного, и оцениваются он в миллиарды манатов. В то же время именно сельское хозяйство чаще других сфер подвергается критике, в том числе и в СМИ. И это понятно, здесь все, так сказать, на виду. Любые изменения и в количестве, и в качестве сельхозпродукции мы ощущаем сразу, это видно и по ценникам в маркетах. Аграрный сектор наш кормилец, поэтому и правительство ожидает от него более высоких результатов. В частности, глава государства четко заявил, что оказываемая государственная поддержка не находит в этом секторе отражения в реальных результатах. В ответ на эту поддержку должны были быть еще большие производства, более развитое сельское хозяйство.

И верно, можно много говорить о достигнутых успехах, и дел, которыми можно гордиться, тоже достаточно много. Но президент недоволен, недовольно и население, так как все хотят, чтобы было еще лучше, чтобы не было тех нарушений, которые часто встречаются в аграрном секторе. Там где возможно, правительство максимально использует свои возможности, чтобы дела шли еще лучше. Эту цель, в частности, преследует и кадровая реформа, плоды которой уже видны. Но в настоящее время ожидается еще и структурная реформа, так как структура в управлении, особенно в аграрном секторе, устарела.

Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная. А то, что получается, на протяжении многих лет создаются все новые и новые госструктуры. Причем, когда они создаются, это особенно не ощущается, одна появляется там, другая – здесь, создаются агентства, службы. Но наступает день, когда все видят, что наш аппарат управления сильно раздут. Сегодня в мире идет обратный процесс – управление более компактное, гибкое, для осуществления более целенаправленной работы с меньшим числом работников. У нас же система управления раздувается. И этому, как подчеркнул президент, надо положить конец. Поэтому необходимо провести структурную, кадровую реформу. В каждой сфере лица, руководящие данной сферой, обязательно должны работать с максимальной отдачей.

Не случайно правительство уделяет особое внимание полному запуску системы электронного сельского хозяйства, это один из важных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня. Предложения, связанные с субсидиями, позволят создать серьезный поворот к лучшему и в этой отрасли, так как в предоставлении субсидий также имели место большие нарушения. В некоторых случаях субсидии не доходили до адресата, а порой предоставлялись стихийно. Зачастую некачественными были и удобрения, предназначенные для закупки государством на льготных условиях. В ряде случаев завозились некачественные, просроченные удобрения, которые приносили сельскому хозяйству больше вреда, чем пользы. Были и другие нарушения. Поэтому необходимо устранить все нарушения. Гражданин, работающий на селе, должен чувствовать, что государство всегда с ними.

Сельское хозяйство – очень серьезная и крупная отрасль. В селах живет, можно сказать, половина населения страны. Поэтому данная сфера постоянно находится в центре внимания государства. С его помощью достигнуты хорошие результаты, к примеру, в области создания крупных фермерских хозяйств и агропарков. Согласно соответствующей программе, планируется создать в целом 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство, из которых 17 уже созданы. Общая площадь этих 17 агропарков составляет 104 тыс. гектаров, в целом же, площадь всех агропарков составит около 200 тыс. гектаров. Сегодня для создания 31 агропарка предусмотрены средства в размере 2,2 млрд манатов. Они будут производить продукцию, как показывают приблизительные подсчеты, на сумму от 800 млн до 1 млрд манатов. А это уже обеспечит и насыщенность внутреннего рынка с заметным ростом импортозамещения, и увеличение экспорта сельхозпродуктов.