В Баку просела еще одна дорога Фото
В Баку на недавно капитально отремонтированном проспекте Бабека произошло проседание дороги, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, на участке проспекта вблизи ресторана Monte Karlo произошло оседание примерно 100 метров асфальтового покрытия. В связи с этим часть дороги закрыта, направление движения автомобилей изменено.
По словам главы пресс-службы Госагентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анара Наджафли, причиной деформации дороги стали новые коммуникационные линии, проложенные во время реконструкции дороги.
В свою очередь глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы заявил, что на указанном участке нет никаких проблем с коммуникационными линиями: «Причина оседания дороги не в нас».