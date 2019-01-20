Иран возобновил поставки нефти в Японию

Япония вновь закупает иранскую нефть, заявил глава Центробанка Исламской Республики Иран Абдольнасер Хеммати, передает ТАСС.

"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония также начала импортировать иранскую нефть", - сказал он, отметив, что экономика страны постепенно будет пополняться средствами от торговли углеводородами.

Хеммати также отметил, что благодаря соглашениям, достигнутым между ЦБ и компаниями-экспортерами, "также будет увеличиваться ненефтяной экспорт Ирана".

Глава Центробанка ИРИ заверил, что государство располагает достаточным количеством валюты, чтобы удовлетворить потребности населения.