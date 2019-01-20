В Абхазии во время следования колонны боевой техники Южного военного округа РФ в пункт постоянной дислокации в ущелье опрокинулся БТР-80, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Издание отмечает, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).