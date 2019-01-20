Эмин З. Абасов, бизнес-консультант 13:35

Одной из самых больших ошибок при создании бизнеса становятся упущения при его страховании. Непредусмотренный риск может сыграть роковую роль в предпринимательской деятельности. Как правило, начинающие бизнесмены видят только прямые риски - пожар, стихийное бедствие и совершение преступных действий третьих лиц. То есть, так сказать, две стороны монеты. Но ведь у нее есть и третья сторона - боковая, или ребро, от качества которой во многом зависит долговечность монеты.

Такой третьей стороной для бизнеса является стабильность общественно-политического положения в стране и вообще в мире. До недавнего времени 90% компаний во всем мире в пункте форс-мажор контракта страхования указывали природные явления, такие как землетрясения, наводнения и т.д., но не предусматривали изменение политической и экономической ситуации. Когда бизнес процветает, капитал растет, предприниматели теряют бдительность. А между тем их подстерегают такие опасности, как конфликты и интриги в самой компании и с компаниями партнерами, так и политические перевороты, войны в стране и мире. Чтобы иметь возможность преодолеть такие бедствия, не обанкротиться, сохранить свой бизнес, нужно изначально подумать о «плане Б» - запасном варианте развития. История с гибелью «Титаника» - яркий пример непредусмотренных рисков. В свое время этот морской лайнер был шедевром кораблестроения, а погубил его такое обычное для мореходов явление, как айсберг. Проектировщики и судоходная компания-владелец «Титаника» White Star Line, уверенные в непотопляемости своего корабля, не предусмотрели такую опасность, не оснастили его достаточным количеством шлюпок и других спасательных средств, и в результате не только затонул сам лайнер, но и погибли находившиеся на его борту 1500 человек.