Теория третьей стороны монеты блоги
Одной из самых больших ошибок при создании бизнеса становятся упущения при его страховании. Непредусмотренный риск может сыграть роковую роль в предпринимательской деятельности.
Как правило, начинающие бизнесмены видят только прямые риски - пожар, стихийное бедствие и совершение преступных действий третьих лиц. То есть, так сказать, две стороны монеты. Но ведь у нее есть и третья сторона - боковая, или ребро, от качества которой во многом зависит долговечность монеты.
Такой третьей стороной для бизнеса является стабильность общественно-политического положения в стране и вообще в мире. До недавнего времени 90% компаний во всем мире в пункте форс-мажор контракта страхования указывали природные явления, такие как землетрясения, наводнения и т.д., но не предусматривали изменение политической и экономической ситуации. Когда бизнес процветает, капитал растет, предприниматели теряют бдительность. А между тем их подстерегают такие опасности, как конфликты и интриги в самой компании и с компаниями партнерами, так и политические перевороты, войны в стране и мире. Чтобы иметь возможность преодолеть такие бедствия, не обанкротиться, сохранить свой бизнес, нужно изначально подумать о «плане Б» - запасном варианте развития.
История с гибелью «Титаника» - яркий пример непредусмотренных рисков. В свое время этот морской лайнер был шедевром кораблестроения, а погубил его такое обычное для мореходов явление, как айсберг. Проектировщики и судоходная компания-владелец «Титаника» White Star Line, уверенные в непотопляемости своего корабля, не предусмотрели такую опасность, не оснастили его достаточным количеством шлюпок и других спасательных средств, и в результате не только затонул сам лайнер, но и погибли находившиеся на его борту 1500 человек.
Изменения в бизнес-среде предполагают и эволюцию действий предпринимателей, наличие у них запасных вариантов развития, возможностей для маневра, что обязательно должно быть отражено в договорах страхования рисков.
Сегодня не время жить прошлым, полагаться на каноны старой бизнес-школы. Если следовать этим правилам, будет очень трудно, если и не вообще невозможно, адаптироваться в современном бизнес-пространстве, где многие простые орудия труда прежних времен стали практически антиквариатом. Как говорил бизнесмен Нельсон Джексон: «Я не верю в то, что кто-то может выполнять сегодняшнюю работу вчерашними методами и остаться в бизнесе завтра».
Риск, если его предусмотреть, принять меры, чтобы избежать краха компании или минимизировать свои потери, является залогом стабильности и развития. Существуют пять факторов риска, которые можно использовать как преимущество своей деятельности. Первый фактор - это наш опыт разрешения кризисной ситуации в прошлом и практика влияния этих действий на рынок в прошлом. Второй - это информация, которая даст возможность выбрать наилучший ответ на кризисную ситуацию. Третий – скорость реакции на обстоятельства, чтобы четко вычислить, где и как вести бизнес. Четвертый фактор - это наличие финансовых и кадровых ресурсов. Заключающим фактором является гибкость – суперсила, позволяющая оперативно изменить бизнес-процессы в ответ на перемены в той или иной ситуации.
Это и есть третья сторона монеты, учитывая которою можно стать сильным в эпоху глобального ослабления экономики…