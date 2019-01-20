Синоптики о погоде на завтра

Во вторник на территории Азербайджана сохранится умеренная погода без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 0-3, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%

В регионах день также пройдет без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем воздух прогреется до 7-12 градусов, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от нуля до пяти градусов выше нуля.

Прогнозируемое в Баку и на Апшероне 22-23 января слабое и умеренное колебание метеорологических факторов будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.