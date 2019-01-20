Семья в настоящее проживает в тяжелых условиях по адресу Бинагадинский район, II Промысловая улица. Несмотря на наличие судебного решения о выплате семье предусмотренной пенсии, оно до сих пор не было исполнено. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратилась супруга погибшего Шовката Агаева - Хегигет Бабаева.

Семья судьи Шовката Агаева, которому лишь спустя 27 лет после смерти был присвоен статус «Шехид 20 января», не может получить годами накопившуюся президентскую пенсию, которая полагается семьям шехидов.

По ее словам, ее покойный супруг Шовкат Гасанович Агаев работал судьей Сураханского районного суда. 20 января 1990 года он примкнул к активистам НФА на баррикадах, выступавших против ввода советских войск в Баку.

С тех пор семья ничего не слышала о Шовкате Агаеве. Долгие поиски не дали результатов. Шовката Агаева даже искали заграницей при помощи «Интерпола». Лишь в 1996 году подтвердилась информация о его гибели во время ввода советских войск. Спустя долгие года семья, наконец-то, добилась присвоения Шовкату Агаеву статуса «Шехид 20 января».

Однако, вдова шехида Хегигет Бабаева жалуется на то, что Ясамальское отделение Государственного фонда социально защиты уклоняется от выплаты полагающейся им пенсии. Аргумент Госфонда более чем неубедителен – якобы выплата пенсии охватывает период уже после того, как был присвоен статус «Шехид 20 января». Хотя на самом деле, Хегигет Бабаева имеет право на получение пенсии с января 2006 года, основываясь на указ президента Азербайджана №350 от 19 января 2006 года.

Ясамальское отделение Госфонда соцзащиты начало выплачивать пенсию семье Шовката Агаева лишь с августа 2017 года. Учитывая требования закона, сумма невыплаченной Хегигет Бабаевой пенсии составила 41700 манатов (1 января 2006- 2 августа 2017 года = 139 месяцев).

Хегигет Бабаева отмечает, что подняла гражданский иск против Ясамальского отдела Госфонда соцзащиты с требованием выплатить полагающуюся ей пенсию. В мае прошлого года Бакинский административно-экономический суд №1 утвердил иск. Суп выплата поручил Ясамальскому отделению Госфонда соцзащиты выплатить Хегигет Агабей гызы Бабаевой 41 700 манатов.

Ясамальское районное отделение ГФСЗ подало апелляцию на данное решение, но высшая судебная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции. Жалобщик говорит, что Ясамальское районное отделение ГФСЗ, совершая самоуправство, отказывается исполнять судебное решение, утверждая, что сможет исполнить это решение по частям на протяжении нескольких лет. Хотя, в решении суда не предусмотрена выплата пенсии частями. Задержка выплаты пенсии делает и без того тяжелое материальное положение семьи шехида невыносимым.

Адвокат Хагигат Бабаевой Мухтар Мустафаев заявил, что согласно Административно-процессуальному кодексу Азербайджана, в случае невыполнения административным органом решения суда или же обязательств, возложенных на него данным решением, суд первой инстанции на основании заявления участника процесса определяет срок выполнения решения суда для административного органа и предупреждает данный административный орган о том, что он будет оштрафован. По словам адвоката, Ясамальское районное отделение ГФСЗ, подав апелляционную жалобу на семью шехида, выказало свое неуважение светлой памяти шехида.