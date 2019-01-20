Президент Зимбабве приостановил турне из-за протестов

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был вынужден прекратить свою двухнедельную поездку за границу после заявлений о злоупотреблениях со стороны зимбабвийских сил безопасности , сообщает Sky News.

В своем посте в твиттере президент Зимбабве не упомянул недавнее насилие, но сказал, что не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе «в свете экономической ситуации».

«Первоочередная задача — вернуть Зимбабве спокойствие, стабильность и возможность снова работать», — сказал Мнангагва.

Отмечается, что на президента Зимбабве оказывалось растущее давление, чтобы он прекратил свой тур за границу.