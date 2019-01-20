В Украине пропал без вести азербайджанский предприниматель
В Украине, в городе Богодухов пропал без вести 49-летний азербайджанский предприниматель, уроженец Сальяна Гасан Ширинов, сообщает Report.
Согласно информации, предположительно, занимающийся сельскохозяйственным бизнесом Гасанов был похищен.
Отмечается, что бизнесмен продолжительное время проживает в Харьковской области.
Издание отмечает, что в последние годы на территории Украины были расстреляны, похищены или пропали без вести более 20 азербайджанцев.