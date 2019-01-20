Атаку на на колонну американских и курдских сил в Сирии совершил смертник на заминированном автомобиле, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

По сведениям агентства, убиты пять боевиков YPG, поддерживаемой США, ранения получили двое американских военнослужащих.

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В результате атаки на колонну американских и курдских сил в Сирии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает Agence France-Presse.

В свою очередь сирийское агентство SANA проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке страны.