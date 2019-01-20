Иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме

Германия запретила иранской авиакомпании Mahan Air работать на своей территории. Ее подозревают в сотрудничестве с иранскими военными. Об этом Reuters сообщил источник в немецком правительстве.

По опасениям властей Германии, Mahan Air связана с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР). Компания якобы используется в военных целях и для ведения террористической деятельности.