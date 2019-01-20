Состав азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы утвержден на следующий год, сообщает Report со ссылкой на члена делегации, депутата Нагифа Хамзаева.

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Лилиан Мори Паскье переизбрана на второй срок в качестве председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии ее зимней сессии, пишет ТАСС.

Паскье тепло поблагодарила парламентариев за оказанное ей доверие, пообещав "работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных нынешних условиях".

Кандидатура Паскье была единственной. Первый раз на этот высокий пост она была избрана в июне 2018 года, сменив итальянского социалиста Микеле Николетти.

Председатель ассамблеи избирается на годовой срок с возможностью продления еще на год. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ происходит без обсуждения, практически автоматически.