Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ

Евросоюз ввел санкции против руководителя ГРУ, его заместителя, а также двух сотрудников российской спецслужбы из-за отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

В сообщении говорится, что они «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года».

«Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц», - отмечается на сайте.