«Уважаемый господин президент! Я около двух лет отбываю наказание. За это время между мною и сотрудниками исправительного учреждения не было никаких негативных инцидентов. Я всегда старался соблюдать режим. Однако 26 декабря в исправительном учреждении, в котором я отбываю наказание, произошел инцидент, в котором обвинили меня. Я не хочу тратить ваше время подробным описанием инцидента. Я лишь хочу сказать, что не виноват в произошедшем. Я не ударял сотрудника тюрьмы.

2 марта подходит к концу срок моего наказания. Я долго ждал этого дня. Я не хочу заново быть осужденным, снова отбывать наказание. Как я уже и говорил ранее, я не несу ответственность за чьи-то действия. Но я и не хочу, чтобы кто-то использовал мое положение в своих целях. Меня интересует лишь одно – выход на свободу. Если меня снова накажут, то это окажется ударом и для моего оставшегося одиноким 70-летнего отца. Ему видеть меня в таком состоянии, часто приходить и проведывать меня очень тяжело.

Я прошу Вас дать распоряжение о том, чтобы расследование велось правильно. Если Вы вмешаетесь, то я уверен, что решение по моему делу будет справедливым», - говорится в обращении Мехмана Гусейнова.