Эрдоган назвал главную тему встречи с Путиным

"Послезавтра, надеюсь, поеду в Россию, и мы с господином Путиным обсудим зону безопасности, очистку ее от террористов, обеспечение там мира и спокойствия. Если бы нас не было в Идлибе, то там было бы сотни тысяч смертей. Но мы этот шаг сделали вместе с Россией. А дальше этот процесс мы будем продолжать с той же решительностью", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

При этом турецкий президент отметил, что Анкара "никогда не допустит создания такой буферной зоны на севере Сирии, которая бы превратилась в болото, подобное тому, что сейчас есть на севере Ирака, где сосредоточены формирования террористической ПКК".