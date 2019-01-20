На Билясуварском посту двое гражданок Ирана были задержаны в связи с подозрительным и нервным поведением при прохождении таможенного контроля, поэтому с ними была проведена беседа на наличие запрещенных и подлежащих таможенному декларированию предметов, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Гражданки Ирана сказали, что у них таких предметов нет. Однако допуская, что они могут спрятать наркотики во внутренних органах, было решено провести медицинскую проверку.

Поняв, что при проверке они будут разоблачены, женщины признались, что спрятали наркотики во внутренних органах.

У одной из них было обнаружено 49 граммов психотропного вещества метамфетамин и 287 граммов героина, у другой - 236 граммов героина.

Напомним, что метамфетамин включен в Список психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджана.

По факту проводится расследование.