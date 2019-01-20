WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений

WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз. О новых правилах компания объявила в Джакарте на своем мероприятии, сообщает «Би-би-си».

Новые правила снизят максимальное число пользователей, которые смогут получить одно и то же сообщение от одного отправителя в мессенджере, до 1 280 человек.

Именно такое число пользователей является предельно возможным, учитывая, что максимальное количество юзеров в одном чате WhatsApp составляет 256. Раньше наибольшее число получателей доходило до 5 120, поскольку количество ограничений на пересылку для одного пользователя составляло 20 сообщений.

Владеющий мессенджером Facebook вводит правила для WhatsApp на фоне политики по борьбе с распространением ложной информации.

Данное ограничение уже полгода работает в Индии, где фейковая информация, пересылаемая через мессенджер WhatsApp, становилась поводом для линчеваний. Правительство Индии также рассматривает возможность изменения закона, который заставит Facebook контролировать WhatsApp за «незаконный» контент.