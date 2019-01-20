Эйнулла Фатуллаев 17:24

Складывалось впечатление, что вдруг, совершенно внезапно, буквально на пустом месте МИД России выступил с серией критических заявлений, требуя от Азербайджана впустить на свою территорию российских граждан армянской национальности. Более того, нарушая дипломатический этикет, опытные российские дипломаты раскрывали детали межведомственных переговоров за закрытыми дверями, сливали в СМИ «памятные записки», направленные в посольство Азербайджана в Москве, устраивали громкие де-марши... Но посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы приоткрыл завесу тайны – МИД России вынес на суд общественности дискуссии, которые велись за закрытыми дверями вот уже несколько лет.

МИД Азербайджана отвечал довольно корректно, стараясь не реагировать на вспыхнувшую без видимых причин слепую ярость. Азербайджан, прежде всего, дорожит личной дружбой и союзом двух президентов - И.Алиева и В.Путина и не ведется на инсинуации, которые могут создать трещину в союзнических отношениях двух братских государств. Читаешь жесткие комментарии министра Лаврова и бесцеремонные заявления госпожи Захаровой и диву даешься: неужто на Смоленской только-только узнали об армяно-азербайджанском конфликте? Будто все эти 30 лет в Москве и не подозревали о суровом характере и истинных причинах этого противостояния. Эмоции настолько противоречивы, что их, пожалуй, сложно выразить... Что же хочет МИД России от Баку? Смоленская требует впустить на территорию Азербайджана миллионы российских граждан армянской национальности. Неужели там и не подозревают о полиэтнической фабуле зарождения конфликта?! А как, скажем, в России отнесутся к поездкам азербайджанцев – выходцев из Армении в Ереван?! Между тем, поверьте, миллионы азербайджанцев, вынужденно покинувших земли своих предков, мечтают хоть раз оказаться в Зангезуре, Иджеване, Масисе, Красносельском районе... Смогут ли Россия и официальный Ереван обеспечить безопасность этих азербайджанцев на территории Армении? А таких немало и в России, причем с российским паспортом. Сомневаюсь, а точнее - не верю! Вот сегодня известный российский политолог армянского происхождения Андраник Мигранян выступил на страницах известного российского издания РИА ФАН, с недоумением и непониманием заявляя, что, мол, как же такие цивилизованные и образованные люди как Ильхам Алиев и Полад Бюльбюльоглы «не могут обеспечить порядок и права людей любой национальности». Идентичный вопрос можно переадресовать и самому господину Миграняну.

Я прекрасно знаю, что он на дух не переносит нынешнее правительство Армении во главе с Пашиняном. Нового главу Армении этот российский политолог на страницах нашего же издания сравнивал с "неотесанным Эльчибеем". И при этом господин Мигранян с большим пиететом относится к экс-президенту, ныне политическому узнику Роберту Кочаряну. А знаете, что назвал Роберт Седракович в свою бытность президентом Армении причиной карабахского конфликта? «Этническую несовместимость армян и азербайджанцев»! То, что армянин гордо носит в своих штанинах российский паспорт, вовсе не значит, что он отказывается от своей национальной принадлежности. И, следуя логике первооткрывателей карабахского конфликта Кочаряна и Саргсяна, азербайджанца с любым паспортом, выражаясь лексикой Миграняна, просто растерзают в Ереване. Ведь признался же однажды громогласно Саргсян, что армянским войскам пришлось уничтожить мирное население в Ходжалы, поскольку азербайджанцы должны были понять, что армяне способны на этот поступок! Точно так же и армянин рискует столкнуться с неприятностями в Баку. Хотя, согласно официальной статистике, в Азербайджане все еще проживают несколько десятков тысяч армян. Неужели Лавров, Захарова и теперь Мигранян не осознают очевидных истин? Слишком глубоки исторические обиды, слишком уязвима реакция тревоги, все еще реальна этническая вражда. Армяно-азербайджанская полиэтническая война – это не столько трагедия сегодняшнего дня, сколько угрожающее историческое наследие. И без политического урегулирования этого конфликта говорить о сосуществовании двух народов немыслимо. Это слишком сладкий плод воспаленного воображения. Именно поэтому посол Полад Бюльбюльоглы в своем рациональном дискурсе указывал на первостепенность политического решения проблемы, апеллируя историческими аналогиями.

Скажем, сможет ли сегодня еврей войти на территорию Восточного Иерусалима, посетить Аль-Аксу? Или араб-мусульманин притронуться к Стене плача? Допустим, можно привести довод о сложившемся внутриполитическом соотношении культур и цивилизаций в уникальном древнем Иерусалиме. Но ведь евреи США до сих пор не рискуют посещать Объединенные Арабские Эмираты, либо Катар. И Госдеп США не требует от Абу-Даби впустить евреев на территорию Эмиратов, не так ли? В Вашингтоне понимают последствия таких необоснованных требований. Подобные инициативы могут заново разжечь межнациональную рознь, привести к новой эскалации конфликта. Как говорить о сосуществовании не только народов, но и социальных групп без выработки определяющих путей и преодоления причин возникновения конфликта?! Господин Мигранян утверждает, что до сих пор никто не забыл погромы в Баку и Сумгаите. Но ведь уважаемый политолог прекрасно понимает, что и в Азербайджане не забыли ужасной трагедии в Гукарке, где азербайджанских младенцев заталкивали в газовые трубы только по национальному признаку. Никто не забыл Ходжалы, Шушу, окаянные кровавые дни в Карабахе. Зачем напоминать о днях минувших? К чему бередить раны?