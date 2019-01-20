AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги»

В этом направлении между компанией AzerTelecom, основным акционером которой является первый мобильный оператор страны – Bakcell, и ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» были подписаны соответствующие документы по строительству магистральных волоконно-оптических кабельных линий вдоль существующей железнодорожной защитной полосы и была начата реализация проекта. В связи с этим также были сделаны необходимые инвестиции.

Строительство инфраструктуры волоконно-оптических магистралей вдоль железных дорог позволит Азербайджану в дополнение к статусу Транспортного и Энергетического коридора, в кратчайшие сроки стать Региональным цифровым центром (Azerbaijan Digital Hub). Данный проект реализуется компанией AzerTelecom также в рамках проекта ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» по превращению Азербайджана в Транспортный Хаб.

Строительство магистральных волоконно-оптических кабельных линий вдоль железных дорог будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры страны, формированию новой устойчивой инфраструктуры по всей стране, а также формированию устойчивых широкополосных волоконно-оптических кабельных соединений с соседними государствами - Россией, Грузией, Турцией и Ираном, пересечению этих инфраструктур в нашей стране и развитию телекоммуникационного сектора в стране.

Реализация первой фазы и ввод в эксплуатацию магистральных интернет-кабельных линий в рамках проекта запланированы на этот год. Реализация проекта приведет к пересечению в нашей стране инфраструктуры различных международных операторов связи в направлениях Север-Юг, Восток-Запад. Реализация проекта также будет способствовать укреплению инфраструктуры ЗАО «Азербайджанской Железной Дороги», внедрению новых технологий вдоль инфраструктуры и дигитализации. Это также посодействует предоставлению населению более устойчивых услуг в данном направлении со стороны ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги».

Прокладка магистральных волоконно-оптических кабельных линий вдоль железных дорог является одним из компонентов проекта «Azerbaijan Digital Hub», осуществляемого компанией AzerTelecom. В рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub» в будущем планируется превратить Азербайджан в Цифровой центр региона, охватывающий Кавказ, Ближний Восток, Среднюю Азию и Южную Азию. Цифровой центр обеспечит улучшение доступа к различным цифровым услугам для населения в регионе, насчитывающем 1,8 миллиарда человек (около четверти населения мира).

В результате реализации проекта «Azerbaijan Digital Hub» телекоммуникационная экосистема Азербайджана достигнет уровня современных мировых стандартов, зависимость страны от зарубежных стран будет сведена к минимуму, а в будущем Азербайджан станет центральной страной в сфере продаж Интернета в регионе и будет преобразован из страны, импортирующей цифровые услуги в производителя и экспортирующую в соседние регионы. Таким образом, в мировую Интернет карту будет добавлен Баку, наряду с такими городами как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай. Проект будет способствовать созданию новых рабочих мест в Азербайджане, притоку валюты в страну, дигитализации и развитию экономики.

AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и ее основным акционером является первый мобильный оператор Азербайджана – компания Bakcell. AzerTelecom имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть AzerTelecom интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передачу данных в сетях мобильной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, VPN (Виртуальная Частная Сеть), SIP телефонию, защиту от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.