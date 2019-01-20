Нетаньяху: Израиль ударит по любой стране, представляющей угрозу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ночных авиаударов по Сирии заявил, что Израиль готов нанести ответный удар по любой стране, которая будет представлять для нее угрозу, передает РИА Новости.

«Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют агрессии Ирана. Кто бы ни попытался навредить нам, мы ударим по ним в ответ. Кто бы ни угрожал уничтожить нас, понесет полную ответственность за это», - заявил Нетаньяху во время выступления на торжественной церемонии открытия аэропорта «Рамон».