Экс-госсекретарь США осмеял Трампа в эфире CNN
Бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире американского телеканала CNN подверг критике двухлетнее президентство Дональда Трампа, пишет «Газета.ру».
Керри, который работал при президенте США Бараке Обаме, заявил о том, что Трамп «изолировал» Соединенные Штаты и отодвинул страну в прошлое.
«Этот президент не проводит переговоров. Этот человек претендует на звание величайшего переговорщика в мире. Где эти переговоры?», - иронизировал Керри.
По словам бывшего госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп вернул страну назад, в прошлое с точки зрения функционирования институтов, которые были структурированы ради объединения мира еще со времен Второй мировой войны.
Керри напомнил, что Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства, Парижского климатического соглашения, иранской ядерной сделки и т.д.
Продолжая критиковать Дональда Трампа, Керри укорил президента США за готовность принять президента России Владимира Путина.
«Это момент позора», - отметил Керри.
Керри считает, что над демократией США нависла угроза, а правительство не может нормально функционировать из-за «шатдауна». По его словам, международная политика Трампа не работает на интересы США.