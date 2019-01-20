Правозащитники просят президента Ильхама Алиева освободить Мехмана Гусейнова

В обращении правозащитников говорится, что в ряде СМИ и социальных сетях продолжают распространять ложную информацию об инциденте, который произошел с блогером Мехманом Гусейновым 26 декабря в исправительном учреждении. Тем самым предпринимаются попытки сформировать ложное общественное мнение об этом вопросе.

Группа азербайджанских правозащитников обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой обеспечить объективное рассмотрение дела арестованного блогера Мехмана Гусейнова и проявить к нему милосердие. Копия обращения была направлена в редакцию haqqin.az.

Правозащитники отмечают, что встретились с блогером Мехманом Гусейновым. В ходе встречи он не жаловался на условия содержания и единственной его просьбой было выйти на свободу после завершения срока заключения.

«Господин президент! Мы всегда были свидетелями вашей верности принципам гуманизма. Это дает нам надежду предположить, что вы проявите свою волю и в отношении заключенного Мехмана Гусейнова. Учитывая молодой возраст Мехмана Гусейнова, недавнюю кончину его матери, наличие пожилого отца, мы просим Вас помочь в объективном рассмотрении дела Мехмана Гусейнова, а также проявить гуманизм и милосердие в отношении него», - говорится в обращении.

Отметим, что обращение президенту Ильхаму Алиеву подписали правозащитники Саадат Бананьярлы, Сахиб Мамедов, Рауф Зейни, Алимамед Нуриев. К ним также присоединились праовзащитники Новелла Джафарова, Чингиз Ганизаде и Саида Годжаманлы.