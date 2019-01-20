Мадуро подавил бунт военных

Власти Венесуэлы задержали группу военных должностных лиц за кражу оружия из здания Национальной Боливарианской гвардии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

В заявлении Национальных Боливарианских вооруженных сил (НБВС) южноамериканской страны говорится, что члены «небольшой группы» сотрудников Национальной гвардии (военной полиции), пытавшиеся устроить восстание, «сдались и находятся под стражей». Также сообщается, что они захватили и удерживали четырех агентов военной полиции, угрожая им расправой. Отмечается, что они будут привлечены к ответственности «в соответствии с существующими законами».

Ранее венесуэльская газета El Nacional сообщила, что спецподразделения Боливарианской национальной полиции в понедельник окружили одно из зданий Национальной гвардии в Каракасе. По данным газеты, в здании Национальной гвардии рано утром «произошла нештатная ситуация». Спецподразделения полиции перекрыли улицы, прилегающие к зданию в столичном районе Сан-Хосе-де-Котиса. Буквально перед началом операции полиции в Каракасе в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как некий сержант нацгвардии Венесуэлы выступил с призывом к свержению президента страны Николаса Мадуро и восстановлению конституционного порядка.