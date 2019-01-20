Фуад Алескеров о деле Мехмана Гусейнова

Фуад Алескеров отметил, что 20 января заключенный Мехман Гусейнов направил обращение президенту Ильхаму Алиеву. В своем обращении он попросил главу государства вмешаться для обеспечения объективности проводимого в отношении него следствия и принятия справедливого решения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указание об объективном и справедливом расследовании дела заключенного Мехмана Гусейнова. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, комментируя обращение заключенного Мехмана Гусейнова президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

До этого, 18 января группа правозащитников направила обращение президенту Азербайджана в связи с делом Мехмана Гусейнова. Правозащитники отметили, что в связи с произошедшим инцидентом создается искусственный ажиотаж, распространяется ложная информация и предпринимаются попытки сформировать ложное общественное мнение. Правозащитники особо отметили верность президента Азербайджана принципам гуманизма и попросили его проявить милосердие в отношении Мехмана Гусейнова.

«Обращения были доведены до внимания президента Азербайджана, и господин президент немедленно отреагировал на данные обращения. Уважаемый господин президент, учитывая молодость Мехмана Гусейнова, то, что он уже два года отбывает наказание, его семейное положение и преклонный возраст его отца, рекомендовал Генеральному прокурору Азербайджана руководствоваться прежде всего принципом гуманизма, предпринять все предусмотренные законом меры для объективного и справедливого проведения расследования. В то же время господин президент призвал участников инцидента сделать шаги к примирению.

В отношении Мехмана Гусейнова мы и раньше видели гуманный подход. Так, его отпустили для участия в церемонии похорон матери, которая тяжело заболела и умерла в период, когда он отбывал наказание.

Президент Азербайджана всегда чувствительно относится к таким обращениям, в своей деятельности он постоянно руководствуется принципами справедливости и гуманизма, а также требует подобного подхода от государственных чиновников. Проявлением этой политики можно указать десятки актов об амнистии, распоряжения о помиловании. Недавние инициативы господина президента по гуманизации политики наказания создали почву для освобождения тысяч заключенных», - сказал Фуад Алескеров.