Минэкологии о сильном тумане в Баку

На территории Баку и Апшеронского полуострова с утра наблюдается густой туман. Возможно, что и во вторник погода будет аналогичной, сказала исполняющая обязанностей директора Бюро прогнозов департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, пишет Sputnik Азербайджан.

"Отсутствие разницы в температуре воздуха ночью и в утренние часы приводит к возникновению инверсионного слоя. С этим и связан наблюдаемый в течение дня плотный слой тумана над Баку", - сказала Мамедова, указав, что туман не связан с пылью.