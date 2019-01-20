Глава ВВС Ирана: Мы готовы к войне с Израилем

«Наши вооруженные силы готовы нанести смертельный удар по Израилю. Мы готовы к дню, когда враг будет уничтожен", - сказал иранский генерал, комментируя последние события на юго-западе Сирии.

По его словам, победа над Израилем избавит Сирию от атак его армии.

Отметим, что Израиль возложил на Иран ответственность за попытку обстрела израильской территории с помощью ракеты "земля-земля", которая была перехвачена комплексом "Железный купол" в районе горы Хермон. В свою очередь министр разведки Израиля Исраэл Кац заявил, что его страна вступила в открытое противостояние с Тегераном и готова к эскалации конфликта, если она потребуется, чтобы не дать Ирану закрепиться в Сирии.