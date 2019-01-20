Кремль прокомментировал возможность передачи двух островов Японии

Токио не предлагал Москве передать Японии два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора, сказал сегодня журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Любые заявления об условиях заключения договора - это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", - подчеркнул он.

На вопрос, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля заявил: "Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Ранее японское агентство Kyodo сообщало, что японский премьер Синдзо Абэ может заключить мирный договор с Россией в случае предоставления гарантии на получение Шикотана и ряда мелких необитаемых островов Хабомаи.