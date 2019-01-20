Рок-звезда бесплатно кормит оставшихся без зарплаты госслужащих США

Ресторан лидера группы Bon Jovi Джона Бон Джови JBJ Soul Kitchen пообещал накормить обедом оставшихся без работы из-за шатдауна американских госслужащих, пишет «Газета.ру».

Согласно информации, ресторан в районе Ред-Банк в Нью-Джерси в понедельник с 12 часов дня до 2 часов дня по местному времени будет открыт для госслужащих и их семей.

«Согласно нашей миссии, мы приглашаем госслужащих разделить с нами вкусный обед и узнать больше о том, какую поддержку и ресурсы предлагает наша компания», — говорится в фейсбук-странице группы.

21 января — 28-й день вынужденного отпуска федеральных служащих в США.