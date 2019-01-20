В результате пожара, произошедшего на двух судах в Керченском проливе, погибли не менее девяти человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

По данным агентства, спасены 14 человек. Всего в экипажи двух судов входили около 30 моряков.

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В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, которые ходят под флагом Танзании. В экипажи судов входят граждане Индии и Турции, сообщает «Интерфакс».