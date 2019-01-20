В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна Есть жертвы; Видео; Обновлено 21:23
В результате пожара, произошедшего на двух судах в Керченском проливе, погибли не менее девяти человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.
По данным агентства, спасены 14 человек. Всего в экипажи двух судов входили около 30 моряков.
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В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, которые ходят под флагом Танзании. В экипажи судов входят граждане Индии и Турции, сообщает «Интерфакс».
Согласно информации, 31 член экипажей судов спустились за борт, они находятся в воде.
Агентство также сообщило, что пожар возник после взрыва, который произошел, когда танкер-газовоз передавал груз на другое судно. На месте аварии работают экипажи семи спасательных судов.
Спасатели подняли из воды тело погибшего моряка, еще трое спасены, сообщили в Росморречфлоте.