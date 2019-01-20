Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с Россией

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), находящаяся в оппозиции к властям страны, потребовала расторгнуть Договор о создании Союзного государства России и Беларуси, так как положения соглашения являются «легальной формой инкорпорации» республики в состав России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание «Белорусский партизан».

«Мы призываем расторгнуть договор. Мы предлагаем также установить границу между Беларусью и Россией, провести ее демаркацию и делимитацию», — заявил изданию председатель партии Игорь Борисов.

По его словам, между Минском и Москвой «в любой момент могут возникнуть разговоры о спорных территориях».

«...Нужно одновременно поднимать вопрос об установлении полноценной границы. На востоке Беларуси нет российских военных объектов, все они на западе; как бы не получилось так, что однажды утром мы проснемся не в Беларуси, а в России», — добавил председатель партии.