Умер глава французской королевской династии принц Генрих Орлеанский

С заявлением о смерти Генриха Орлеанского выступил его сын Жан. По его словам, отец скончался утром в понедельник.

Потомок последнего короля Франции Луи-Филиппа I принц Генрих Орлеанский скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета Figaro.

Генрих Орлеанский родился 14 июня 1933 года в поместье Анжу под Брюсселем, где его семья проживала в изгнании. Он был прямым потомком последнего короля Франции Луи-Филиппа I, а также брата короля Людовика XVI.

Принц Генрих, носивший также почетный титул графа Парижского, возглавлял Орлеанский дом на протяжении двух десятилетий, с 1999 года, под именем Генриха VII.

По совпадению принц Генрих скончался в трагическую для семьи годовщину смерти Людовика XVI, казненного на гильотине 21 января 1793 года. Последним королем в Орлеанском доме стал Луи-Филипп I, правивший Францией с 1830 по 1848 год.