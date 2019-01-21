Ученые запретили увлекаться мясными деликатесами

При ежедневном употреблении 25-30 граммов обработанного мяса повышен на 9% риск развития рака груди по сравнению с теми, кто съедает максимум пять граммов подобных продуктов в день, пишет "Российская газета".

К такому выводу ученые пришли, проанализировав 15 исследований (включали данные более 1,2 миллиона женщин).

Было подтверждено, что появление опухолей может быть следствием присутствия нитрита натрия (Е250) в обработанном мясе. Этот компонент встречается в колбасах, сосисках, ветчине, солонине, хот-догах, вяленом мясе, мясных консервах и мясных соусах.

Официально обработанными считаются мясные продукты, приготовленные с помощью соления, консервирования, копчения или другими способами, которые применяются для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.