Помпео и Чавушоглу обсудили вывод войск США из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывод американских войск из Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Чавушоглу и Помпео пообщались по телефону. Еще одной темой их переговоров стали вопросы двусторонних отношений, отметил собеседник агентства.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.