К горящим судам для контроля и охлаждения направляется российское аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов».

По их словам, на обоих судах находится сжиженный газ, что создает взрывоопасную ситуацию.

На горящих в Черном море судах существует угроза взрыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасателей.

* * * 00:12

На судах «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании, загоревших вечером в Черном море, находился сжиженный газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр «Новороссийск».

«Они грузились в Темрюке сжиженным газом», - сказал собеседник агентства, который не смог уточнить, была перевалка газа законной или нет.

«Этот вопрос не ко мне», - сказал он.

В свою очередь осведомленный источник заявил «Интерфаксу», что «это была нелегальная перевалка».

Отметим, что два судна загорелись в районе Керченского пролива. По последним данным, с воды поднято 11 тел погибших, еще трое, скорее всего, тоже погибли: спасатели видели, как они ушли под воду, у них не было спасательных средств. Судьба пяти человек неизвестна. 12 человек удалось спасти. По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии.