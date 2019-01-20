Начальник полиции Баку: «Оппозиция попыталась вызвать беспорядки»

Управление полиции города Баку подаст петицию в Исполнительную власть столицы о недопущении очередного митинга Национального совета, сказал в интервью Report начальник управления генерал-майор Миргафар Сеидов.

«На последних митингах Нацсовет продемонстрировал свои истинные намерения, попытался создать беспорядки в столице. Несомненно, подобного рода действия были пресечены нами.

Исходя из этого я подам петицию в Исполнительную власть города Баку с целью запретить Нацсовету проводить какие-либо собрания, до тех пор пока они не смогут управлять массой», - отметил глава бакинской полиции.

Миргафар Сеидов также отметил, что все сотрудники Бакинского гарнизона полиции совместно с другими правоохранительными органами предпримут все необходимые меры по обеспечению общественного порядка в столице.