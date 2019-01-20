Стало известно о «секретных консультациях» США и КНДР

На протяжении последних десяти лет разведслужбы США и Северной Кореи, несмотря на внешнюю вражду, проводили регулярные консультации, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно информации, переговоры были засекречены, как и неоднократные визиты в Пхеньян высшего руководства ЦРУ. В частности, Северную Корею в 2012 году дважды посещал исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл. Пхеньян также с секретным визитом посещала Эврил Хейнс, занимавшая в 2013-2015 годах должность заместителя директора ЦРУ.

Однако консультации были приостановлены в годы президентства Барака Обамы, их восстановил Майкл Помпео, после того как его назначили директором ЦРУ в январе 2017 года.

Официальной темой консультаций является судьба заключенных в Северной Корее американцев, однако гриф секретности бросает тень сомнения на эту версию.