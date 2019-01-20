Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Богоравату в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Это второе за день землетрясение магнитудой более 6,0 в этом районе.

Подземные толчки зафиксированы в 05.10 по времени UTC (08.10 мск). Эпицентр располагался на расстоянии 85 километров к юго-западу от острова в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.