Нефть слабо дешевеет

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,52 (0,83%) - до $62,22 за баррель. На торгах накануне их цена увеличилась на $0,04 (0,06%) и составляла на закрытие $62,74 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня в ходе азиатских торгов на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,37 (0,69%) - до $53,43 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.